علماء يحددون 7 إجراءات لتوقع مخاطر أمراض القلب

وكالات / سما /

حدد علماء صينيون وأمريكيون سبعة إجراءات هامة لصحة القلب، يمكن أن تساعد في توقع المخاطر المستقبلية لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشارت دراسة أجراها هؤلاء العلماء، ونشرت في آخر عدد من المجلة الطبية ((جاما نيتوورك أوبن))، إلى هذه الإجراءات أو المؤشرات السبعة التي تشمل 4 تصرفات يمكن للناس السيطرة عليها، و3 إحصائيات بيولوجية ينبغي أن تبقى بمستويات صحية.

والتصرفات الأربعة هي عدم التدخين، والحفاظ على الوزن المناسب، وتناول أطعمة صحية وبعادات صحيحة، والحفاظ على وضع جسدي رياضي نشيط، والمؤشرات أو الإحصائيات البيولوجية الثلاثة تشمل ضغط الدم ومستوى الكوليسترول والسكر بالدم، وفقا للدراسة.

ووجد الباحثون وهم من مستشفى كايلون العام في الصين، ومن جامعة ولاية بنسلفانيا وجامعة هارفارد، أن الأشخاص الذين يتمتعون بسجل جيد منتظم في المؤشرات السبعة المذكورة أعلاه، تنخفض لديهم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، أكثر من الأشخاص الذين لا يتمتعون بها.

ووجد الباحثون أيضا أن أنماط العيش المختلفة مرتبطة مع مخاطر مختلفة لتطور مثل هذه الأمراض بالمستقبل.

وأظهرت الدراسة أيضا أن حوالي 19 بالمائة من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة، وحافظوا على سجل جيد بالمؤشرات أعلاه خلال أربع سنوات، تنخفض لديهم فرصة تطور أمراض القلب بـ79%، مقارنة مع أشخاص لم يحافظوا على تلك المؤشرات الصحية.