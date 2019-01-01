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عريقات عن كوشنر وغريبنبلات وفريدمان : قاطعوا فرقة المستوطنين

الإثنين 03 يونيو 2019 01:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات عن كوشنر وغريبنبلات وفريدمان : قاطعوا فرقة المستوطنين


رام الله / سما /

هاجم أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، بعد تصريحات أدلى بها الأخير هاجم فيها الفلسطينيين.

ووصف عريقات، الفريق الأمريكي بقيادة مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، الذي يشرف على خطة التسوية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن"، بـ"فريق المستوطنين"، الذي يخطط لازدهار المستوطنين الإسرائيليين.

وشكك كوشنر، في مقابلة له على موقع أمريكي، بقدرة الفلسطينيين على حكم أنفسهم، ردا على سؤال وجه له، عن ما إذا كان يعتقد أن بإمكان الفلسطينيين أن يحكموا أنفسهم دون تدخل إسرائيلي، فقال: "هذا سؤال جيد جدا، هذا أمر علينا أن ننتظر لنراه، الأمل أن يصبحوا قادرين، بمرور الوقت، على الحكم".

وقال عريقات في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، إن "هذا الشخص كوشنر لا يكترث للفلسطينيين، وقد عزل نفسه عن أي دور في عملية السلام. مرة أخرى أدعو الأشقاء العرب لعدم الحديث مع هذه الفرقة من المستوطنين (كوشنر، غرينبلات وفريدمان)، فما يخططون له هو الازدهار للمستوطينين".

وإضافة إلى كوشنر، يضم الفريق الأمريكي مساعد الرئيس الأمريكي جيسون غرينبلات والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان.

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