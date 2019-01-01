كل ما تريد معرفته عن رجيم الماء وأفضل أنواعه

وكالات / سما /

تسبب الزيادة في الوزن الخجل للعديد من الأشخاص، كما أن زيادة الوزن هي أحد أسباب الإصابة بالعديد من الأمراض، لذا يلجأ الكثيرون إلى اتباع أنظمة رجيم للتخلص من وزنهم الزائد، والحصول على جسم رشيق ومثالي والمحافظة عليه هكذا دائماً.

وهناك أنواع من الرجيم السريع تجبر متبعيها على أكل وجبة واحدة يومياً، ولكن تلك الحميات لا يمكن اتباعها لمدة طويلة؛ لأنه يفتقر للعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، وسيكون عليك التنبه جيداً لمقدرات السعرات الحرارية وتأثير ذلك الريجيم على صحتك، ولكن ما هو رجيم الماء المثالي وأفضل أنواعه.

كيف يساعد رجيم الماء على خسارة الوزن؟

رجيم الماء يعتمد على تناول من 2 الى 4 أكواب يوميًا على معدة فارغة صباحاً، مع تجنب تناول الطعام وجبة الإفطار لمدة نصف ساعة بعد شرب الماء، على أن يتم شرب أكواب أخرى من الماء تدريجياً طوال اليوم.

وطبيعة عمل الريجيم تعتمد على أن الماء يعمل على ملء المعدة والأمعاء، فيمنحك شعوراً بالشبع، وبالتالي يعمل على تخفيف الشعور بالجوع تدريجياً، هذا فضلاً عن أنه يمنع تكون الدهون بالجسم، فينقل كميات كبيرة من الدهون المسببة للسمنة خارج الجسم مع الفضلات.

وأثبتت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة تكون نسبة المياه فى أجسامهم أقل عن غيرهم، ودائماً ما يوصي الأطباء بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً، وهو المعدل الطبيعي لشرب الماء.

رجيم الماء السريع

يعد رجيم الماء السريع وسيلة لإنقاص الوزن في فترة قصيرة، وهو رجيم غير مكلف، بل يعتبر أوفر الطرق للتخسيس، ويراها البعض وسيلة لتنظيف الجسم والكلى من الأملاح وغيرها من المواد الضارة بالجسم.

ولكن عليك أن تحذر فلهذا الريجيم أضراره مثل كل طرق التخسيس السريعة والقاسية، يبدأ الجسم بفقدان الدهون بسرعة خلال فترة الرجيم، لكن مع انتهاء النظام وبدء الحياة العادية والأكل بصورة طبيعية، يبدأ الجسم بتخزين الدهون بصورة أكبر خوفاً من حدوث المجاعة التي تعرض لها مجدداً، مما يعني زيادة أسرع في كسب الوزن، فالجسم يتعامل مع الأنظمة القاسية كأنها مجاعة وليست وسيلة بإرادة الإنسان، فيبدأ بالتعويض والتخزين خوفاً من تكرارها.

وقد يشعر الإنسان بالحرمان خلال فترة الدايت، مما يدفعه لتناول أكلات غنية بالسعرات بعد انتهاء النظام مما يعمل على زيادة الوزن أيضاً، وستلاحظ انخفاضاً حاداً في الوزن قد يصل لكيلو جرام يومياً، وهذه الخسارة للأسف بسبب تخلص الجسم من الماء بداخله، والكربوهيدرات، وأيضاً الكتلة العضلية، ولكن النظام الصحي يعتمد على خسارة الدهون وليس العضلات.

رجيم الماء أسرع طريقة لإنقاص الوزن

يعد الماء وريجيم الماء أسرع طريقة لإنقاص الوزن حيث إن مزيج الليمون والماء يساعد على تخسيس الوزن بطريقة صحية وسريعة، كما يساهم في تثبيت وزن الجسم بعد الانتهاء من الرجيم، ويمنعه بعد ذلك من اكتساب الوزن، ويقلل نسبة الدهون المخزنة ويحفز الجسم على الحركة والنشاط.

كما أن شرب الماء البارد يخفض درجة حرارة الجسم، وفي هذه الحالة يبدأ الجسم بحرق نسبة من الدهون لاستعادة درجة الحرارة التي خسرها، حيث يتم شرب الماء البارد بكميات كبيرة وعلى دفعات متتالية، مما يزيد حرق الدهون بشكل أسرع.

أيضاً يتم إدخال الماء الساخن إلى النظام الغذائي الخاص بإنقاص الوزن من خلال شرب كوب من الماء الساخن كل يوم صباحاً على معدة خاوية، حيث يحفز على إفراز العرق الناتج عن حرق الدهون، وينشط الجسم ويخلصه من السموم، وتتركز عملية حرق الدهون التي يحرقها شرب الماء الساخن هي دهون الأرداف والبطن.

طريقة تطبيق رجيم الماء

مدة رجيم الماء خمسة أيام حيث يتم استهلاك ما يعادل ثمانية أكواب من الماء المثلج في اليوم الأول، أما في اليوم الثاني تزيد كمية الماء إلى عشرة أكواب، وفي اليوم الثالث يتم شرب عشرة أكواب من الماء المثلج.

أما في اليوم الرابع فتكون كمية استهلاك الجسم للماء ما يقارب الثمانية أكواب، وستتم ملاحظة بدء الجسم في خسارة بعض الكيلوجرامات من وزنه، وفي اليوم الخامس والأخير تزيد كمية الماء إلى عشرة أكواب يومياً.