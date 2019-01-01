مدينة صينية تبني مستشفى عيون على أساس تقنية الجيل الخامس

وكالات / سما /

ستبني مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين مستشفى للعيون على أساس تكنولوجيا الجيل الخامس لتجربة أفضل للمرضى.

وسيشترك مركز شيامن للعيون بجامعة شيامن وفرع شيامن لشركة تشاينا تليكوم وعملاق التكنولوجيا شركة هواوي في إنشاء هذا المستشفى وفقا لاتفاق تعاوني وقعته الاطراف الثلاثة يوم الاحد.

وقال تشانغ قوانغ بين نائب رئيس مركز العيون "لا يمكن لتقنية الجيل الخامس تحسين جودة الشبكة فحسب، بل توفر أيضا المزيد من الإمكانيات للخدمات الطبية."

وقال تشانغ إن العمليات الجراحية للعيون مباشرة عبر الإنترنت والاستشارات عن بعد لأطباء العيون والتوجيه عن بعد لجراحات العيون هي مجالات رئيسية لتطبيق هذه التكنولوجيا.

وتتبنى المدن في جميع أنحاء الصين شبكة الجيل الخامس لتلبية الطلب العام في قطاعات مثل النقل والترفيه والرعاية الصحية.