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جوجل تشتري مكتبا جديدا لها في العاصمة الألمانية

الإثنين 03 يونيو 2019 12:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوجل تشتري مكتبا جديدا لها في العاصمة الألمانية


وكالات / سما /

اشترت شركة الإنترنت الأمريكية جوجل مكتبا جديدا لها في وسط العاصمة الألمانية برلين وتعتزم توفير عدة مئات من الوظائف في المقر الجديد.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال رالف بريمر، المتحدث باسم جوجل يوم الأحد إن هذه الخطوة " تمثل بالنسبة لنا التزاما واضحا تجاه برلين كأحد مقرات جوجل".

وأضاف بريمر أن برلين تمتلك "مسرحا مزدهرا للشركات الناشئة وجامعات متميزة وتعد إلى جانب هامبورج وميونخ من أكثر المقرات جاذبية في أوروبا".

ويُطْلق على المبنى الجديد لجوجل "يوهانيسهوف" وهو يقع بالقرب من محطة قطار فريدريشسهوف، ومن المنتظر أن يتم إصلاحه أولا، كما يقع بالقرب من المركز الرئيسي الجديد لجوجل في برلين وكانت احتجاجات قد صاحبت افتتاح هذا المركز الرئيسي في كانون ثان/يناير الماضي.

كانت جوجل قد طرحت في الخريف الماضي خططا لبناء مجمع للشركات الناشئة في حي كرويتسبرج في برلين، ما تسبب في رفض كبير واحتجاجات من قبل منتقدين لهذه الخطوة بدعوى أن هذا المجمع سيغير بقوة من طبيعة المكان وسيرفع الأسعار فيه.

وفي أعقاب الاحتجاجات، أعلنت جوجل مع المنظمات التي كانت ستشارك معها في المجمع، في تشرين أول/أكتوبر الماضي اعتزامها إقامة مؤسسة اجتماعية في ذلك المكان بدلا من مجمع الشركات.

#جوجل #برلين

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