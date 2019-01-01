الضابطة تهيب بعدم شراء وتداول الألعاب النارية والخرز خلال العيد

رام الله / سما /

أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام، أن الضابطة الجمركية تهيب الأخوة المواطنين بعدم شراء وتداول الألعاب النارية وألعاب الخرز البلاستيكية خلال فترة عيد الفطر السعيد، وضرورة الالتزام بالتعليمات والإستفادة وأخذ العبر من الإصابات والحوادث المتكررة جراء التهاون، والتي تباع في الأسواق وتقع في أيدي الأطفال دون إدراك من الأهالي بخطورتها، وتسبب العديد من الإصابات والحوادث وأحياناً تشوهات وإعاقات دائمة.

وأوضح البيان خطورة استخدام الألعاب النارية الخطرة على أطفالنا وعلى المجتمع، حيث يؤدي استخدامها إلى الحروق والإصابات من القطع المتناثرة واستنشاق الدخان الذي قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز التنفسي مثل الربو، وتقع معظم الإصابات في اليدين والعينين والوجه، وتسبب إزعاجاً للمجتمع.

وأضاف البيان خطورة مدى استخدام ألعاب الخرز البلاستيكية التي تعتبر من الألعاب الخطرة، وتكمن خطورتها في احتوائها على كرات بالغة الصغر تطلق من مسدس أو بندقية، وقد تبدأ كتسلية للاحتفال بالعيد وتنتهي بمأساة تتسبب في تشوه أو عاهة مستديمة‏ بالعين‏، وهذه الألعاب حولت العديد من أفراح العيد إلى أحزان وتباع للأطفال دون رقابة، وتسبب إصابات جسدية بليغة على الأطفال، مثل تلف الشبكية والقزحية أو فقدان البصر في بعض الأحيان.

وناشد البيان المواطنين في حال ملاحظة وجود هذه الآفة يرجى الإتصال على الرقم 132 أو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الصفحة الرسمية _ الضابطة الجمركية".

وختم البيان، أن جهاز الضابطة الجمركية سيعمل على تكثيف الجولات التفقدية على المحلات التجارية والسوق الفلسطيني تزامناً مع أيام العيد.