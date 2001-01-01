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4 لاعبين يغادرون قطاع غزة اليوم الاثنين

الإثنين 03 يونيو 2019 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 لاعبين يغادرون قطاع غزة اليوم الاثنين


غزة / سما /

يغادر أربعة لاعبين المحافظات الجنوبية اليوم  الاثنين, عبر معبر بيت حانون البري شمال القطاع, للالتحاق ببعثة المنتخب الفلسطيني للشباب مواليد "2001".

وحصل الرباعي وسام سلامة (الهلال), وتوفيق البيك (غزة الرياضي), وأحمد عابد (اتحاد الشجاعية), وعبد الرحمن العروقي (الصداقة), على تصريح دخول الضفة المحتلة, تمهيدا للوصول إلى الأردن.

ومن المقرر أن يمكث الرباعي في الأردن 3 أيام تقريبا, قبل السفر إلى الصين برفقة منتخب الشباب, الذي سيخوض مباراتين وديتين في الحادي عشر والرابع عشر من يونيو الجاري.

يشار إلى أن اللاعبين الأربعة يعدّون من المواهب المميزة في قطاع غزة, خاصة أنهم خطفوا الأنظار برفقة بعثة خدمات خانيونس في جنوب إفريقيا خلال أبريل الماضي.

#لاعبين #المنتخب الفلسطيني

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