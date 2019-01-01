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4 لاعبين على أعتاب خدمات النصيرات

الإثنين 03 يونيو 2019 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
4 لاعبين على أعتاب خدمات النصيرات


غزة / سما /

كشفت تقارير صحافية محلية, عن اقتراب نادي خدمات النصيرات من التعاقد مع 4 لاعبين جدد, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة 2019-2020.

وأكدت التقارير أن الثلاثي طارق الهور وقصي بخيت ومحمد صقر اقتربوا من الانضمام لصفوف خدمات النصيرات, قادمين من أهلي النصيرات والأقصى وخدمات البريج تواليا.

وأوضحت أن النادي يبذل جهودا كبيرة لإقناع نماء بفسخ عقد لاعبه الجديد محمد أبو يوسف, تمهيدا لرجوعه إلى صفوفه من جديد, بعدما لعب الموسم الماضي مع بيت لاهيا.

يشار إلى أن خدمات النصيرات أعلن قبل أيام عن أول صفقاته الصيفية, بعدما ضم المدافع أنس غريب من التفاح.

#خدمات النصيرات

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