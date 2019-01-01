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لاعب مخضرم ينضم لصفوف الأقصى

الإثنين 03 يونيو 2019 12:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب مخضرم ينضم لصفوف الأقصى


غزة / سما /

واصل نادي الأقصى, مسلسل تعاقداته الصيفية, استعدادا للموسم الكروي المقبل في قطاع غزة 2019-2020.

وأكد الأقصى تعاقده مع اللاعب المخضرم محمد بارود مدة موسم واحد قادما من شباب رفح ليكون سابع صفقات الفريق الصيفية, بعد محمود أبو خصيوان, وحازم الهمص, وتامر مكرم, وأحمد عليان, ومحمد أبو زايد, وأحمد عجور.

ويعدّ بارود إضافة قوية لخط وسط الأقصى, الذي يسعى للظهور بصورة قوية الموسم المقبل, لضمان عدم الرجوع مجددا للدرجة الثانية.

يشار إلى أن الأقصى احتل صدارة دوري الدرجة الثانية فرع "الوسطى والجنوب" في الموسم الأخير برصيد 39 نقطة, بفارق نقطتين أمام ملاحقه أهلي النصيرات, ما جعله يصعد للأولى.

#محمد بارود

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