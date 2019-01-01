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جوزيه مورينيو: افتقد عالم التدريب

الإثنين 03 يونيو 2019 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوزيه مورينيو: افتقد عالم التدريب


وكالات / سما /

منذ إقالته من تدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يجد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو نفسه بعيداً نوعاً ما عن عالم كرة القدم، الذي استطاع فيه "الداهية" البرتغالي تحقيق عدة ألقاب محلية وقارية، وإثبات علو كعبه كواحد من أحسن المدربين في العالم.

وكان جوزيه مورينيو قد تعرض لفترة صعبة للغاية أثناء توليه مهمة الإشراف على "الشياطين الحمر"، حيث دخل الفريق الإنجليزي تحت قيادة المدرب البرتغالي في سلسلة من النتائج السلبية، فضلاً عن صراعات مورينيو العلنية من أكثر من لاعب في الفريق.

لكن يبدو أن جوزيه مورينيو قد طوى صفحة مانشستر يونايتد، و ينتظر بفارغ الصبر العودة إلى عالم التدريب، والإشراف على فريق يملك مشروعاً طموحاً، فقد قال مورينيو في مقابلة مع صحيفة "أبولا" البرتغالية: "استفدت من فترة التوقف هذه من أجل التخطيط لمستقبلي والتحسن". وأضاف: "أود الفوز بدوري مختلف، وذلك بعدما فزت به في أربع دول مختلفة (البرتغال، إسبانيا، إيطاليا وإنجلترا)".

وعن وجهته التدريبية المُقبلة، أكد المدرب البرتغالي أنه سيذهب إلى المكان الذي يشعر فيه بالسعادة. وأضاف: "أعتقد أني أملك حق اختيار وجهتي المستقبلية. أنا بعيد عن كرة القدم منذ خمسة أشهر والآن أريد العودة للتدريب". وأردف: "التدريب جزء مهم من حياتي ومن الواضح أنني افتقدته".

يشار إلى أن جوزيه مورينيو رفض في أكثر من مرة الكشف عن فريقه المستقبلي، فيما أشارت تقارير صحفية سابقة إلى أن الدوري الألماني أو الفرنسي سيكون ربما الوجهة التدريبية المقبلة للمدرب البرتغالي، الذي يُلقب بـ "الداهية".

#جوزيه مورينيو

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