ليفربول يعادل مانشستر يونايتد كأكثر الفرق الإنجليزية تتويجاً

وكالات / سما /

نجح ليفربول في معادلة غريمه التقليدي مانشستر يونايتد في قائمة أكثر أندية إنجلترا تتويجاً بالألقاب عبر التاريخ ، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2018-2019.

وتوج ليفربول السبت الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد فوزه على توتنهام هوتسبير بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية.

ويحتل ليفربول ومانشستر يونايتد صدارة أكثر الأندية الإنجليزية تتويجاً بالألقاب ، وفي رصيد كل منهما 42 لقباً.

وتم احتساب الألقاب وفقاً لألقاب الأندية في الدوري الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة ، وكأس الاتحاد الإنجليزي ، مع استبعاد الدرع الخيرية ، بجانب البطولات الأوروبية على رأسها دوري أبطال أوروبا ، بجانب استبعاد كأس السوبر الأوروبي.

وتوج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي 18 مرة وكأس الاتحاد الإنجليزي سبع مرات وكأس الرابطة ثمان مرات ودوري الأبطال ست مرات والبطولات الأوروبية الأخرى ثلاث مرات.

وبالنسبة للشياطين الحمر فقد توجوا بلقب الدوري الإنجليزي 20 مرة وكأس الاتحاد 12 مرة وكأس الرابطة خمس مرات ودوري الأبطال ثلاث مرات وبطولات أوروبية أخرى مرتين.

ويضم جدول ترتيب أكثر أندية إنجلترا تتويجاً كل من :

ليفربول 42 لقباً.

مانشستر يونايتد 42 لقباً.

آرسنال 30 لقباً.

تشيلسي 24 لقباً.

أستون فيلا 20 لقباً.

مانشستر سيتي 19 لقباً.

توتنهام هوتسبير 17 لقباً.

إيفرتون 15 لقباً.

نيوكاسل يونايتد 11 لقباً.

بلاكبيرن 10 ألقاب.

وكان ليفربول قد غاب عن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي منذ تسعينيات القرن الماضي ، بينما توج بأخر لقب في دوري أبطال أوروبا قبل النسخة الحالية في عام 2009.

وكاد الريدز أن يضيف لقب البريميرليج في الموسم الحالي ، لكنه خسر المنافسة لصالح مانشستر سيتي بعد صراع شرس امتد حتى اللحظات الأخيرة ، وتخطى كل منهما حاجز 95 نقطة.