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ريال مدريد يتلقى إشارة من صلاح لبدء المفاوضات

الإثنين 03 يونيو 2019 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يتلقى إشارة من صلاح لبدء المفاوضات


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد ما زال مهتماً بالتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح الذي توج بلقب دوري أبطال أوروبا قبل يومين مع فريقه ليفربول.

واوضحت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد حاول التوقيع مع صلاح في الصيف الماضي، لكن ليفربول طلب أكثر من 200 مليون يورو مقابل التخلي عنه، مما جعل النادي الملكي يغض النظر عن الصفقة.

وأضاف التقرير أن صلاح أعطى إشارة للنادي الملكي بعد فوزه بلقب دوري الأبطال من أجل بدء المفاوضات مع ليفربول، وذلك عندما رفض تأكيده استمراره مع الريدز، وأردف قائلاً “الآن لا يمكنني التحدث عن مستقبلي”.

واعتبرت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن هذا التصريح يحمل دلالة لإمكانية رحيله عن ملعب أنفيلد رود هذا الصيف، حيث كان بإمكانه تأكيد استمراره مع ليفربول بكل بساطة لو لم يكن الرحيل خياراً وارداً بالنسبة له.

ريال مدريد ما زال يراقب وضع صلاح عن كثب، ورغم عدم وجود شرط جزائي في عقده الذي ينتهي عام 2023، إلا أنه سوف ينتظر اللحظة المناسبة لمحاولة التعاقد معه.

وكان صلاح قد صرح أن زين الدين زيدان هو أحد أبطاله المفضلين خلال فترة طفولته، بينما أكال المدرب الفرنسي بالمديح على الفرعون المصري في وقت سابق، وأكد انه لاعب عظيم ويمكنه التطور بشكل أكبر أيضاً.

#ريال مدريد #محمد صلاح

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