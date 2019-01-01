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جوارديولا : فالفيردي مدرب مذهل وأدعم فكرة استمراره

الإثنين 03 يونيو 2019 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
جوارديولا : فالفيردي مدرب مذهل وأدعم فكرة استمراره


وكالات / سما /

صرح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحالي بأن إرنستو فالفيردي مدرب رائع، مشيرًا إلى رغبته في استمراره كمدرب لفريق برشلونة الإسباني.

 

ويتعرض إرنستو فالفيردي للعديد من الانتقادات بعد انتهاء موسم برشلونة، بالرغم من تتويجه بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي مع البرسا.

ولكن إرنستو فالفيردي فشل في موسمه الثاني مع برشلونة في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد خسارة البرسا القاسية أمام ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة، بالإضافة إلى فشله في الفوز بكأس ملك إسبانيا، عقب خسارته نهائي البطولة أمام فالنسيا بهدفين لهدف، مما جعل الصحف الإسبانية تتحدث عن رحيله مع إمكانية تولي رونالد كومان، أو روبيرتو مارتينيز مسؤولية تدريب البرسا.

جوارديولا دافع عن “صديقه” إرنستو فالفيردي، وأكد على ضرورة استمراره كمدرب للفريق بعد عمله الرائع مع البلاوجرانا.

وتحدث بيب جوارديولا لـ”راديو كتالونيا” قائلاً  “بالنسبة لي، فالفيردي يعتبر مدربًا رائعًا”.

​وأضاف “لقد قام بعملٍ رائع مع برشلونة خلال الموسمين الماضيين، صحيح أن فالفيردي خسر في دوري الأبطال، ولكن كلنا نخسر”.

وتابع “الفريق الذي يفوز ببطولتين متتاليتين، ويقدّم كرة قدم جيدة، بالتأكيد سأرغب في استمراره، فبرشلونة لا يزال وفيًا لأسلوبه”.

#فالفيردي #بيب جوارديولا

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