رونالدو يطالب يوفنتوس بالتعاقد مع خاميس رودريجيز

وكالات / سما /

كشفت تقارير ألمانية بأن نادي بايرن ميونخ لا يريد شراء عقد النجم الكولومبي، خاميس رودريجيز المعار له لمدة موسمين من نادي ريال مدريد الإسباني.

وقد انتقل خاميس صاحب ال27 عاماً من نادي ريال مدريد إلى بايرن ميونخ قبل بداية موسم 2017-2018 وقد حقق لقب الدوري مرتين ولقب كأس ألمانيا مرتين بالإضافة إلى كأس السوبر الألماني.

وقد دفع نادي بايرن ميونخ مبلغ 18 مليون يورو مقابل تلك الإعارة على أن يدفع مبلغ يقترب من 25 مليون يورو لشراء عقد اللاعب بشكل نهائي ولكن المدرب نيكو كوفاتش لايرغب في شراء الكولومبي.

وحسب نفس التقارير فإن ناديي يوفنتوس ونابولي يتنافسان لضم اللاعب الكولومبي، صانع الألعاب المميز في سوق الإنتقالات الصيفية الحالية، ولكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد يقول كلمته.

وأضافت صحيفة “بيلد” الألمانية بأن كريستيانو رونالدو هداف نادي يوفنتوس هذا الموسم، طلب من إدارة يوفنتوس التعاقد مع خاميس رودريجيز الذي زامله في ريال مدريد من قبل لمدة 3 مواسم.

وقد يكون رونالدو هو السبب في اتمام تلك الصفقة حيث لا يريد نادي ريال مدريد أيضاً الإبقاء على اللاعب الذي يتحصل على مرتب كبير ولا يدخل ضمن خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.