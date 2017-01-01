  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

52 من أهالي أسرى غزة يُعِيدُون ابناءهم في "نفحة"

الإثنين 03 يونيو 2019 11:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
52 من أهالي أسرى غزة يُعِيدُون ابناءهم في "نفحة"


غزة / سما /

سمحت سلطات الاحتلال، فجر الاثنين، لدفعة جديدة من أهالي أسرى قطاع غزة بزيارة أبنائهم في سجن "نفحة" الإسرائيلي، عبر حاجز بيت حانون/ إيرز شمال القطاع.

وأفادت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة بتوجه 52 من أهالي أسرى القطاع فجر اليوم-بينهم 17 طفلًا-لزيارة 27 أسيرًا بسجن نفحة، بتنسيق من اللجنة الدولية.

وتتزامن زيارة أهالي الأسرى مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وفي ظل شوق دائم لأهالي الأسرى لمشاركة أبنائهم لهم في الأعياد.

وتواصل سلطات الاحتلال منذ 3 يوليو/ تموز 2017 منع أهالي أسرى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بغزة من زيارة أبنائهم للضغط على الحركة في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى كتائب القسام.

الأكثر قراءة اليوم

الشرطة بغزة تكشف ملابسات إقدام أب على قتل ابنته و الانتحار في شمال القطاع

احتجاجًا على بدل إيجار الوزراء.. محافظ غزة أبو النجا يوجه رسالة شديدة اللهجة لوزير المالية!

"الفلك الدولي" يكشف توقعاته لموعد عيد الفطر حول العالم

تل أبيب: ليس هناك من حلٍّ عسكريٍّ لمشكلة غزة والجميع يخشى من الجولة القادمة

المالية بغزة تصدر بيان هام بشأن الموظفين المقطوعة رواتبهم

والا: الكشف عن علاقتنا مع البحرين مسألة وقت وهذا ما قاله ملك البحرين عن العلاقة مع اسرائيل!

الجهاد الإسلامي يهدد : الاحتلال الاسرائيلي سيدفع ثمن اقتحام المستوطنين للأقصى

الأخبار الرئيسية

تحليلات إسرائيلية : الفصائل بغزة لن تنتظر انتخابات الكنيست

فلكيا... تحديد موعد أول أيام عيد الفطر السعيد في أربع قارات

وزير الخارجية الأميركية ونتنياهو

تسجيل صوتي لوزير الخارجية الأميركي يلمح إلى فشل صفقة القرن وترامب يرد

كوشنير: تخلص الفلسطينيين من الاحتلال "طموح عال" وغير متأكد من قدرتهم على حكم أنفسهم

السيسي: ما يتردد حول صفقة القرن وسيناء أكاذيب ومصر لن تتحدث أبدا بالنيابة عن أحد