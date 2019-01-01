الاحتلال يرتكب 56 انتهاكا بحق الصحفيين في أيار

رام الله / سما /

رصدت لجنة دعم الصحفيين، خلالها تقريرها لشهر أيار 56 انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، يقابله 5 من الانتهاكات من قبل جهات فلسطينية داخلية.

وعلى صعيد الانتهاكات، سجلت لجنة دعم الصحفيين في تقريرها لشهر أيار تعرض أكثر من 10 صحفيين وإعلاميين، للإصابة والاعتداء خلال ممارسة عملهم المهني تنوعت ما بين الاستهداف بالرصاص المباشر والمطاطي والاختناق من بينهم 5 صحفيين خلال تغطيتهم فعاليات مسيرة العودة في قطاع غزة، و5 آخرين في الضفة المحتلة.

كما اعتقلت واحتجزت قوات الاحتلال 12 من الصحفيين، واستخدمت عدداً منهم كدروع بشرية خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم في قلقيلية بالضفة المحتلة، وإصدار وتأجيل أحكام لعدد 3 من الصحفيين هم سوزان العويوي، ولمى خاطر، ومصطفى الخاروف، وأجبرت 4 من الصحفيين على دفع غرامة مالية، وقرار بالإبعاد عدد 1.

الى ذلك، قامت قوات الاحتلال خلال شهر ايار باقتحام عدد 2 للمتحف الإسلامي ومنزل الصحفي نواف العامر، ومصادرة عدد 8 من المركبات والهواتف النقالة للصحفيين بعد احتجازهم ومنعهم من ممارسة عملهم لتسجل 12 حالة منع من التغطية، عدا عن تدمير 4 مؤسسات إعلامية خلال قصف طائرات الاحتلال لمبنيين يضمان تلك المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة.

وفي اطار محاربة المحتوى الفلسطيني، شنت إدارة "الفيسبوك" وبضغط من الاحتلال حملة حذف وحظر وتعطيل العشرات من حسابات وصفحات الصحفيين والكاتبين والإعلاميين والناشطين تم رصد عشرات الحسابات.

وعلى صعيد الانتهاكات الداخلية الفلسطينية سجلت لجنة دعم الصحفيين خلال تقريرها 5 حالات من ضمنهم تأجيل محكمة رام الله حكم لعدد 2 من الصحفيين، واحراق مركبة من قبل مجهولين عدد 1، وفي قطاع غزة، منع توزيع صحيفة الحياة الجديدة في قطاع غزة عدد 1.