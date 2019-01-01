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ترامب يبدو "مستاءً" من الإنتخابات الإسرائيلية الجديدة :"لست سعيدا "

الإثنين 03 يونيو 2019 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يبدو "مستاءً" من الإنتخابات الإسرائيلية الجديدة :"لست سعيدا "


وكالات

بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستاءً، صباح الإثنين، عندما سئل عن الانتخابات الإسرائيلية في البيت الأبيض قبل مغادرته الى بريطانيا وقال "تم انتخاب بيبي، والآن فجأة سيخوضون العملية الانتخابية برمتها مرة أخرى بحلول شهر أيلول/سبتمبر، إنه أمر سخيف، لست سعيدا  بهذا".

وأضاف ترامب حول "خطة السلام" الأمريكية، المعروفة اعلاميًا بـ "صفقة القرن": "هي فرصة جيدة، لكن إسرائيل مشغولة حاليًا بالانتخابات.

وكتبت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عرض للشك آفاق الخطة الأمريكية حول تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وعبر في الوقت نفسه عن أمله بألا تواجه الصفقة رفضا على الفور.

يشار الى أن الأحزاب الإسرائيلية، تستعد لخوض غمار الانتخابات العامة، للمرة الثانية في غضون 5 أشهر، بعد إجرائها في إبريل/نيسان الفائت. وحدد موعد الانتخابات القادمة في 17 أيلول/سبتمبر الوشيك. ويأتي ذلك بعد أن تم حل الكنيست، بعد أن فشل نتنياهو بمهمة تشكيل حكومة جديدة.

#ترامب #الإنتخابات الإسرائيلية #نتنياهو

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