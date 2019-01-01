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الدفاع المدني يدعو المواطنين لمزيدا من الانتباه وإتباع إرشاداته في العيد

الإثنين 03 يونيو 2019 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

تدعو المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين للالتزام بمجموعة من الإرشادات والتعليمات لتجنب الحوادث خلال فترة عيد الفطر السعيد وخاصة تجنب السرعة الزائدة على الطرق الخارجية وأثناء التنقل من محافظة إلى أخرى :

عدم اضرام النيران في الأعشاب وتحذير الاطفال من اللهو والعبث بمسببات الحرائق والألعاب النارية وعدم السماح لهم بممارسة الهوايات والألعاب التي تشكل خطراً عليهم .

التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة داخل مدن الملاهي والمسابح والمنتزهات العامة  .

التأكيد على العاملين في المنتزهات والمسابح الإنتباه لزوارهم وتجنب الإقتظاظ على الألعاب وبرك السباحة ومراعات الألعاب التي تناسب الفئات العمرية والحالات المرضية مثل أمراض القلب وغيرها .

كما سيتم تنظيم جولات تفقدية من قبل الدفاع المدني على هذه الاماكن تزامنا مع ايام العيد .

عدم التردد في الإتصال بطوارئ الدفاع المدني على الرقم 102 .

#الدفاع المدني

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