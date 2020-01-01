نتنياهو يهدد سوريا: سنرد بقوة على أي هجوم

القدس المحتلة / سما /

قال رئيس وزراء الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن "الغارة التي استهدفت مواقع عسكرية في سوريا تم تنفيذها بإيعاز منه بعد إجرائه مشاورات أمنية".

وأضاف نتنياهو، تعليقا على الغارة العدوانية التي شنها جيش الاحتلال على مواقع في سوريا فجر اليوم: "أجريت مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق قذائف من سوريا على الجولان، وأوعزت خلالها لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة".

وأوضح أن "الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضدنا"، مشيرا إلى أن "هذه هي سياسة متسقة انتهجها وسنواصل انتهاجها من أجل ضمان آمن إسرائيل".

وكان مصدر عسكري سوري رسمي أعلن عن مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين جراء اعتداء صاروخي إسرائيلي استهدف مساء الأحد مطار "التيفور" العسكري بريف حمص.

وقال المصدر، في بيان نقلته وكالة "سانا": "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي ودمرت صاروخين من الصواريخ التي استهدفت المطار.

وأضاف المصدر أن القصف أسفر أيضا عن إصابة مستودع ذخيرة، وإلحاق أضرار مادية أخرى ببعض الأبنية والعتاد.