لماذا يهرب ألاف اليهود سنويا من القدس ؟

القدس المحتلة / سما /

نشر مراقب الدولة يوسف شفيرا الأحد تقريرا انتقاديا جديدا بمناسبة يوم القدس تحت عنوان " القدس الوجه الأخر "، حيث تطرق في تقريره إلى الوضع الكارثي الذي تعيشه مدينة القدس منذ العام 2007.

ووفقا لموقع يديعوت أحرونوت العبري كشف "شفيرا" في تقريره عن ظاهرة خطيرة تتمثل بهجرة وهروب اليهود من مدينة القدس بسبب الظروف المعيشية الصعبة داخل المدينة.

وقد أوضح "شفيرا" بأن معدل الهجرة السلبية من مدينة القدس إلى المدن الاسرائيلية الأخرى كتل أبيب وصل ما بين عامي 2007-2016 إلى أكثر من 72 ألف يهودي.

وكشف أيضا بأن أكثر من 38% من العائلات الاسرائيلية في مدينة القدس تعيش تحت خط الفقر، إضافة إلى أن المدينة تعاني من خدمات نظافة سيئة للغاية، الأمر الذي يدفع الشبان الاسرائيليين إلى الهجرة للسكن في مدن أخرى.