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جديد في الجيش الإسرائيلي: منظومة تكشف عن منفّذي العمليات

الإثنين 03 يونيو 2019 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جديد في الجيش الإسرائيلي: منظومة تكشف عن منفّذي العمليات


القدس المحتلة / سما /

بدأت ما تسمى بشُعبة منطقة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي الأحد، بتشغيل منظومة سرية، تُرسل تنبيهات استخبارية مباشرة، إلى "المقاتلين الإسرائيليين" في الميدان خلال ثوان، وتُساعدهم في إحباط العمليات خصوصا تلك التي ينفّذها أفراد من تلقاء أنفسهم، في الوقت الحقيقي. 

وتقوم منظومة "اللواء الذكي"، بنقل معلومات حول المشتبه بهم، مباشرةً إلى الساعات الذكية التي يرتديها "المقاتلون الإسرائيليون"، حتى أثناء نشاطهم العسكري، كحراس أمن على مفترقات الطرق، أو حتى على الحواجز ونقاط التفتيش. 

وتم نشر المنظومة في منطقة نفوذ شُعبة الضفة الغربية. ومن المتوقع أن تُنشر أيضا في القطاعات الأخرى في الضفة الغربية. ووفقًا للمعطيات الصادرة عن شعبة الضفة الغربية في الجيش الإسرائيلي، فمن أصل 19 عملية نفّذت في العام الماضي، أسفرت 12 عملية فقط بـ "إخضاع" المنفّذ. 

وفي العمليات السبعة الأخرى، تمكّن المنفذون من إصابة إسرائيليين أو قتلهم، ومن ثم الهروب من المنطقة بسلام، على الرغم من وجود قوات من الجيش الإسرائيلي في الموقع. 

#الجيش الإسرائيلي #منظومة #منفّذي العمليات

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