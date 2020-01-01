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تسجيل صوتي لوزير الخارجية الأميركي يلمح إلى فشل صفقة القرن وترامب يرد

الإثنين 03 يونيو 2019 09:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل صوتي لوزير الخارجية الأميركي يلمح إلى فشل صفقة القرن وترامب يرد


القدس المحتلة / سما /

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه يتفهم شكوك وزير خارجيته، مايك بومبيو، بشأن "صفقة القرن" حول الشرق الأوسط، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه يرى آفاقا لخطته.
وقال ترامب للصحفيين، أمس الأحد: "عندما يقول مايك (بومبيو) ذلك، أفهمه.. ومعظم الناس يعتقدون أنه أمر مستحيل. وإنني أعتقد أنه أمر ممكن".

وأضاف: "نعمل ما بوسعنا لمساعدة الشرق الأوسط في صياغة خطة التسوية السلمية.. لكن إذا نجحنا في تحقيق صياغة خطة التسوية السلمية في الشرق الأوسط فسيكون ذلك جيدا".

وكانت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، اعلنت انها حصلت على تسجيل صوتي لوزير الخارجية مايك بومبيو يتحدث فيه عن خطة السلام المسماة "صفقة القرن" وإمكانية فشلها بشكل كبير.

وبحسب الصحيفة، فإن بومبيو قدم تقييما واقعيا حول الصفقة التي يجري التنسيق لوضع اللمسات الأخيرة عليها ونشرها في وقت ستحدده لاحقا الإدارة الأميركية مشيرةً إلى أن بومبيو قدم هذا التقييم خلال اجتماع مغلق مع قيادات يهودية.

وقال بومبيو "إن بعض الأشخاص قد تصرح بأن الخطة غير قابلة للتنفيذ ولا يمكنها أن تحظى بقبول شعبي" معربا عن أمله في أن لا يتم رفضها بمجرد الإعلان عنها.

وبين أنه قد يتم رفض الصفقة رغم أنها ليست خطة أصلية ولا تصلح للعمل بالنسبة له كما قال, مبينا أن الخطة بها جانبان جيدان و9 جوانب سيئة. وفق وصفه.

وأشار إلى أن الخطة قد ترفض في نهاية المطاف وأنها قد تكون غير قابلة للتطبيق ولا تكتسب أي زخم، وأنه لا يوجد ضمانات لفك عقدة الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.

وأضاف "السؤال الحقيقي هنا إذا ما كان بإمكاننا الحصول على مساحة كافية لإجراء حديث حقيقي حول كيفية إنهاء هذه الصفقة".

واعتبرت الصحيفة، تصريحات بومبيو بأنه الأكثر صراحة حول الخطة. فيما قالت شخصيات شاركت بالاجتماع أن بومبيو لم يكن خلاله متفائلا بنجاح الخطة.

وقال أحد المشاركين "لم يكن بومبيو واثقا من أن تؤدي هذه الصفقة إلى نهاية ناجحة للصراع".

#وزير الخارجية الأميركي #صفقة القرن

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