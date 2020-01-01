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قتلى وجرحى في محاولة فض الاعتصام : تجمع المهنيين السودانيين يدعو لعصيان مدني شامل

الإثنين 03 يونيو 2019 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتلى وجرحى في محاولة فض الاعتصام : تجمع المهنيين السودانيين يدعو لعصيان مدني شامل


الخرطوم/وكالات/

أكدت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل شخصين وإصابة آخرين من المعتصمين، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، وسط دعوات تجمع المهنيين للمواطنين إلى عصيان مدني شامل.

وذكرت وسائل إعلام أن قوات الأمن اقتحمت مكان الاعتصام صباح اليوم الاثنين في محاولة لفضه، مع تكثيف الوجود الأمني والعسكري في محيط مقر الاعتصام في العاصمة.

وقال شهود من موقع الاعتصام، إن قوات الأمن السودانية أغلقت الشوارع في مركز العاصمة الخرطوم واقتحمت موقع الاعتصام وسط إطلاق نار، فيما قال نشطاء إن الإطلاق محاولة لتفريق الاحتجاج أمام مبنى وزارة الدفاع.

ودعا تجمع المهنيين صباح اليوم المواطنين السودانيين  في العاصمة الخرطوم إلى تسيير المواكب والاتجاه إلى ميدان الاعتصام أمام القيادة العامة لدعم المعتصمين ضد المجلس العسكري، كما دعا ضباط الجيش لحماية المعتصمين.

وحمل تجمع المهنيين المجلس العسكري مسؤولية محاولة فض الاعتصام وقمع المتظاهرين والتعرض لهم.

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