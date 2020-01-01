  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استطلاع اسرائيلي : صعوبة تشكيل حكومة في الانتخابات المقبلة وليبرمان يضاعف قوته

الإثنين 03 يونيو 2019 08:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع اسرائيلي : صعوبة تشكيل حكومة في الانتخابات المقبلة وليبرمان يضاعف قوته


القدس المحتلة/سما/

أظهرت نتائج استطلاع انتخابي في إسرائيل نشرته صحيفة "يسرائيل هيوم" هذا الصباح، ان الخارجة السياسية الإسرائيلية لن تتغير كثيرا في الانتخابات المقبلة رغم حل الكنيست لتعذر تشكيل الحكومة، او بالأحرى إقامة ائتلاف حكومي بين أحزاب اليمين برئاسة نتنياهو.

واذا استثنينا القليل من التحولات الطفيفة الى الأعلى والى الأسفل في نتائج الأحزاب في الانتخابات القادمة التي يتوقها هذا الاستطلاع، فإننا نجد انفسنا امام نفس المعضلة حتى بعد الانتخابات القادمة، وكأن حل الكنيست لم يخلط بما يكفي الأوراق على الساحة السياسية.

ويستدل من نتائج الاستطلاع تقدم طفيف لما يصطلح عليها "كتلة اليمين" وهي مجموعة الأحزاب المحسوبة على يمين الخارطة السياسية بتقدمها حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو تضاف اليه الأحزاب المتدينة "يهدوت هتوراة" و"شاس" وكذلك "اتحاد أحزاب اليمين" وهو تشكيل من شخصيات يمينية واشلاء أحزاب تجمعت في قائمة واحدة إضافة الى عودة حزب "اليمين الجديد" بعد التوقع له بتخطي نسبة الحسم.

وتشير نتائج الاستطلاع الى ان حزب الليكود سيحصل على 36 مقعدا وحزب "يهدوت هتوراة" – 7 مقاعد، وحزب "شاس" – 7 مقاعد، حزب "اليمين الجديد" – 5 مقاعد و"اتحاد أحزاب اليمين" – 4 مقاعد. هذه هي الأحزاب التي يمكنها تشكيل ائتلاف حكومي مستقبلي بعد الانتخابات القادمة ولكن عدد مقاعدها مجتمعة لن يكفي لائتلاف اكثر من نصف عدد المقاعد البرلمانية، فمجموع مقاعد هذه الأحزاب هو 59 مقعدا.

يشار الى ان حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة افيغدور ليبرمان، سيحصل وفقا لنتائج هذا الاستطلاع على 8 مقاعد، أي زيادة عما هو عليه في الانتخابات الأخيرة إذ كان له 5 مقاعد، وأدى رفضه الانضمام لحكومة نتنياهو إلا بشروطه، الى حل البرلمان والتوجه الى انتخابات أخرى في السابع عشر من شهر أيلول المقبل.

أما بقية الأحزاب وفقا لهذا الاستطلاع فستحصل على النتائج التالية: تحالف "ازرق – ابيض" – 34 مقعدا، تحالف "الجبهة – العربية للتغيير" – 6 مقاعد، تحالف "التجمع –الموحدة" – 5 مقاعد، حزب "العمل" – 4 مقاعد وحزب ميرتس – 4 مقاعد.

في حال تحققت هذه النتائج في الانتخابات المقبلة، فإن مهمة تشكيل ائتلاف حكومي ستبقى في غاية الصعوبة إن لم نقل انها مستحيلة نظرا لعدم تزحزح النتائج الاجمالية عما كانت عليه حتى الآن.

الأكثر قراءة اليوم

الشرطة بغزة تكشف ملابسات إقدام أب على قتل ابنته و الانتحار في شمال القطاع

احتجاجًا على بدل إيجار الوزراء.. محافظ غزة أبو النجا يوجه رسالة شديدة اللهجة لوزير المالية!

"الفلك الدولي" يكشف توقعاته لموعد عيد الفطر حول العالم

تل أبيب: ليس هناك من حلٍّ عسكريٍّ لمشكلة غزة والجميع يخشى من الجولة القادمة

المالية بغزة تصدر بيان هام بشأن الموظفين المقطوعة رواتبهم

والا: الكشف عن علاقتنا مع البحرين مسألة وقت وهذا ما قاله ملك البحرين عن العلاقة مع اسرائيل!

صحيفة: ترامب مستعد للتضحية بصفقة القرن لصالح نتنياهو وبذل جهد لمساعدته في الانتخابات

الأخبار الرئيسية

وزير الخارجية الأميركية ونتنياهو

تسجيل صوتي لوزير الخارجية الأميركي يلمح إلى فشل صفقة القرن وترامب يرد

كوشنير: تخلص الفلسطينيين من الاحتلال "طموح عال" وغير متأكد من قدرتهم على حكم أنفسهم

السيسي: ما يتردد حول صفقة القرن وسيناء أكاذيب ومصر لن تتحدث أبدا بالنيابة عن أحد

صفقة القرن

معاريف: خطة ترامب لن تنشر قبل عام 2020 وقد تدفن للابد وهذا ما يخشاه الفلسطينيون من تاخيرها!

البحرين

والا: الكشف عن علاقتنا مع البحرين مسألة وقت وهذا ما قاله ملك البحرين عن العلاقة مع اسرائيل!