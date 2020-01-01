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طقس فلسطين : أجواء حارة

الإثنين 03 يونيو 2019 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء حارة


رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، في ساعات النهار حارا نسبيا الى حار، وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف ارتفاع الموج. 

والثلاثاء، يكون الجو في ساعات النهار حارا نسبيا إلى حار، وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج. 

ويكون الجو، الأربعاء، في ساعات النهار حارا نسبيا الى حار وفي ساعات الليل يكون الجو معتدلا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من: التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة أثناء ساعات الذروة، ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصرا، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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