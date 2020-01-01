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السيسي: ما يتردد حول صفقة القرن وسيناء أكاذيب ومصر لن تتحدث أبدا بالنيابة عن أحد

الأحد 02 يونيو 2019 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي: ما يتردد حول صفقة القرن وسيناء أكاذيب ومصر لن تتحدث أبدا بالنيابة عن أحد


القاهرة/سما/

نفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ما يتردد بوسائل الاعلام عن ما يتعلق بصفقة القرن، وعلاقتها بسيناء .

وقال السيسي " بيقولك السيسي هيدي حاجة لحد، طب وانتم يا مصريين بتعملوا ليه، ماحدش يقدر يعمل حاجة إلا بيكم. مطمئنا أهالي سيناء والمصريين جميعا، بأنه لا تفريط في أي شبر من أرض مصر".
واضاف خلال كلمته بحفل افطار الاسرة المصرية المقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى: " هل تتصوروا مثلا إن أنا ممكن أفرط يعني.. طب ليه أفرط؟

وقال أن كل ما يتردد عن صفقة القرن "أكاذيب".

وتابع الرئيس المصري: أنتم يا مصريين اللي بتحددوا مصيركم، ومفيش حد ممكن يعمل حاجة إلا بيكم.

مؤكدا: "مصر عمرها ما تتكلم أبدا باسم أحد وسوف نرضى بما يرضوا هم عنه".

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