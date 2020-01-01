احتجاجًا على بدل إيجار الوزراء.. محافظ غزة أبو النجا يوجه رسالة شديدة اللهجة لوزير المالية!

غزة / سما /

وجه محافظ غزة إبراهيم ابوالنجا، الأحد، رسالة شديدة اللهجة إلى وزير المالية شكري بشارة بخصوص أجرة منزل وزراء الحكومة .

وقال في تغريدة عبر "فيس بوك": سؤال موجه لمعالي وزير المالية شكري بشارة،بالآشارة الى الموضوع اعلاه وبناء على مداولات مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ٢٨/ ٣ /٢٠١٧ بخصوص اجرة منزل وزراء الحكومة يتم صرف وفق الاصول مبلغ ١٠٠٠٠عشرة الاف دولار لكل منهم . توقيع ".

وأضاف : "اذا كان ذلك صحيحا،أليس هو العيب بعينه يا حكومة الوطن ؟ .الم تشاهدوا ما حدث لسكان برج ظافر 4 في غزة ؟. ايام الحرب على غزة التي استمرت اثنين وخمسين يوما .الم يخرج سكان البرج شبه عراة؟ الم يناشدوكم وقد دمر البرج واصبح كومة وضاع كل ما كان يملكه ساكنوه ولم تحركوا ساكنا ؟ شكرا لكم حكومة الوطن".