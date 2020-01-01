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الشرطة بغزة تكشف ملابسات إقدام أب على قتل ابنته و الانتحار في شمال القطاع

الأحد 02 يونيو 2019 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بغزة تكشف ملابسات إقدام أب على قتل ابنته و الانتحار في شمال القطاع


غزة / سما /

أقدم شاب من غزة يدعى (م ، ح) يبلغ من عمره (30 عاماً)، على الانتحار، في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

و أفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة العقيد أيمن البطنيجي، بأن الشاب هدد بقتل ابنته الطفلة، ولكن الأمن تمكن من سحبها من يده، دون أن يفعل بها أي شيء.

وقال البطنيجي: أما الشاب فقد قطع وريد يده، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة”، مشيراً إلى أنه جرى نقله إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.

وأضاف الناطق باسم الشرطة الفلسطينية: "وجهت إلى المستشفى حيث يرقد الشاب وأخذت إفادته، وهو شخص عاطل عن العمل، فيما أن زوجته هي التي تعمل، وضيق الحال ما دفعه لارتكاب ذلك".

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