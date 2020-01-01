تيار الاصلاح يدعو المجتمع الدولي إلى لجم عدوان الاحتلال وقطعان مستوطنيه على الأقصى

غزة / سما /

ادان تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح الاعتداء الإسرائيلي السافرعلى المسجد الأقصى المبارك، وما أحدثه من تخريبٍ في أروقة المسجد، إضافة إلى ترويع المعتكفين وإيقاع الإصابات في صفوفهم واعتقال العشرات منهم.

وأكد تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن هذا الاقتحام هو تعبير عن عقلية المحتلين الذين لم تعجبهم صور مئات الآلاف الذين توجهوا للأقصى في شهر رمضان المبارك لإحياء لياليه، في تأكيدٍ يومي على عروبة القدس وأن كل اجراء فيها أو قرار يمس سيادة الفلسطينيين عليها باطل ومنعدم الأثر بقوة التاريخ وقوة الحاضر الذي تبرهن عليه جماهير شعبنا في القدس صباح مساء.

ونوه إلى أن كل ما يحدث في المسجد الأقصى وباحاته وأبوابه هو برهان آخر على انعدام وجود أدنى قدر من حرية العبادة تحت الاحتلال الإسرائيلي، الذي يستهدف كل من هو غير يهودي في القدس وعموم الأراضي الفلسطينية.

ودعا تيار الاصلاح الديمقراطي في حركة فتح المجتمع الدولي إلى لجم عدوان الاحتلال وقطعان مستوطنيه على الأقصى، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق مقدسات شعبنا في القدس، وإدانة كل سلوك يستهدف تغيير الواقع الفلسطيني في القدس، وكل موقف لا ينطلق من قاعدة أن القدس مدينة فلسطينية محتلة وأنها عاصمة دولة فلسطين العتيدة.