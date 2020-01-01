  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشراوي: اقتحام الأقصى سابقة خطيرة وإمعان في استفزاز المشاعر الدينية والوطنية لشعبنا

الأحد 02 يونيو 2019 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي: اقتحام الأقصى سابقة خطيرة وإمعان في استفزاز المشاعر الدينية والوطنية لشعبنا


رام الله / سما /

 أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، اقتحام مئات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، اليوم الأحد، بحماية جنود الاحتلال واعتداء جنود الاحتلال السافر على المصلين والمعتكفين واعتقال بعضهم، معتبرة الاعتداء وإغلاق المسجد القبلي سابقة خطيرة وإمعانا في استفزاز المشاعر الدينية والوطنية لشعبنا.

وتابعت عشراوي في بيان لها: "تدين القيادة الاعتداءات المتكررة والمنهجية التي ترتكبها قوات وسلطات الاحتلال والتي تستهدف عزل القدس عن محيطها الفلسطيني والمس بالنسيج الاجتماعي الفلسطيني في القدس، إضافة إلى ضرب الاقتصاد والحياة الثقافية والمؤسسات الأهلية والطبية المقدسية وذلك لتعزيز سياساتها الاستعمارية في العاصمة".

 وحذرت من استمرار هذه الاعتداءات، مبينة أن الهدف من ورائها هو "تطبيع الاستباحة للأقصى من قبل المستوطنين وفرض بعد ديني على الصراع السياسي وفرض واقع تستبيح فيه مجموعات المستوطنين المتطرفة الأماكن المقدسة بحماية من جيش الاحتلال بشكل متكرر وممنهج، من أجل الوصول للتقسيم المكاني والزمني للمسجد الأقصى وهو ما ترفضه القيادة ويرفضه الشعب الفلسطيني جملة وتفصيلا".

وأكدت عشراوي أن "القدس تتعرض لعدوان إسرائيلي ثلاثي منذ اثنين وخمسين عاما يستهدف هويتها الثقافية والحضارية من خلال فرض حصار مركب على المدينة يتمثل في المستوطنات الإسرائيلية دائمة التوسع وجدار الضم غير الشرعي، إضافة إلى شبكة الحواجز العسكرية التي تمنع الشعب الفلسطيني من التواصل الإنساني والثقافي والديني مع المدينة".

ونوهت إلى أن "اليمين الإسرائيلي يجد تشجيعا لتصعيد هذه الممارسات العنصرية والاستعمارية بسبب الدعم اللامحدود من قبل الإدارة الأميركية الحالية، التي تروج لادعاءات إسرائيل الكاذبة باحترام الأخيرة لحق الشعب الفلسطيني في حرية العبادة والوصول للقدس وذلك في محاولة لحماية إسرائيل من أي انتقاد دولي أو مساءلة بسبب سياساتها غير القانونية".

وطالبت بمساءلة إسرائيل حول ما ترتكبه من جرائم بحق القدس والشعب الفلسطيني، بما في ذلك الإعلان الأخير عن بناء أكثر من 800 وحدة استيطانية حول القدس ستعزل المدينة بالكامل عن محيطها الفلسطيني إذا ما تم بناؤها"، محذرة المجتمع الدولي من "الآثار الجسيمة المترتبة على عدم التصدي للسياسات الخطيرة التي يمارسها اليمين المتطرف الإسرائيلي بهدف استفزاز المشاعر الدينية ودفع المنطقة لهذا المنزلق الذي لا تحمد عقباه".

الأكثر قراءة اليوم

غزة : أب يحاول ذبح طفلته ويصيبها بجروح حرجة

إيران تصر على حضور كافة الفصائل الفلسطينية مؤتمر غزة لحشد تأييد لها

معاريف: الاحتلال يعتزم اقتطاع مبالغ إضافية ضخمة من المقاصة الفلسطينيّة

المقدح: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان سينقلون الى سيناء لتصبح الأرض البديلة

صحيفة: ترامب مستعد للتضحية بصفقة القرن لصالح نتنياهو وبذل جهد لمساعدته في الانتخابات

سورية : 3 شهداء في قصف إسرائيلي ونتنياهو يهدد

المالية بغزة تصدر بيان هام بشأن الموظفين المقطوعة رواتبهم

الأخبار الرئيسية

صفقة القرن

معاريف: خطة ترامب لن تنشر قبل عام 2020 وقد تدفن للابد وهذا ما يخشاه الفلسطينيون من تاخيرها!

البحرين

والا: الكشف عن علاقتنا مع البحرين مسألة وقت وهذا ما قاله ملك البحرين عن العلاقة مع اسرائيل!

تل أبيب: ليس هناك من حلٍّ عسكريٍّ لمشكلة غزة والجميع يخشى من الجولة القادمة

بومبيو: مستعدون للحوار مع إيران من دون شروط مسبقة

الجهاد الإسلامي يهدد : الاحتلال الاسرائيلي سيدفع ثمن اقتحام المستوطنين للأقصى