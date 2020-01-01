الاحتلال يفرج عن أسير من رمانة شرط دفع غرامة بـ 28 ألف شيقل

جنين / سما /

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن الأسير حسام محمد بشناق من قرية رمانة غرب جنين، بعد اشتراط سلطات الاحتلال بدفع غرامة مالية بقيمة 28 ألف شيقل، بعد قضائه 28 شهرا في المعتقل.

وقال الأسير بشناق، إن ادارة معتقل "عوفر" ما تزال تصعد من سياستها القمعية بحق الحركة الأسيرة، وسياسة التنقلات للأسرى بهدف عدم تواصلهم مع ذويهم والتي كان آخرها إقدام وحدة القمع بنقل الاسير زكريا زبيدي الزبيدي الى سجن "مجدو" في مخالفة لكافة الاتفاقيات التي ابرمت مؤخرا ما بين ادارة المعتقل وممثلي الفصائل بعدم نقل اي أسير إلا بإعلامه مسبقا .

وأعلنت حركة فتح وفعاليات وأهالي قرية رمانة عن تنظيم حفل استقبال للأسير المحرر الليلة .