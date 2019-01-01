  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تسوية سوء الفهم بين ائتلاف أمان وهيئة الإذاعة والتلفزيون

الأحد 02 يونيو 2019 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسوية سوء الفهم بين ائتلاف أمان وهيئة الإذاعة والتلفزيون


رام الله / سما /

استضاف رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار اياد تيم، اجتماعاً ضم كلا من هيئة الإذاعة والتلفزيون برئاسة المشرف العام الوزير أحمد عساف، وائتلاف أمان برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبد القادر الحسيني، لتسوية الخلاف الذي حصل حول ما ورد في تقرير أمان حول عدد موظفي العقود في الهيئة.

وجرى نقاش هادئ وصريح لأوضاع هيئة الإذاعة والتلفزيون وللتطور الملحوظ الذي حدث فيها، والتعريج على الأوضاع القانونية والفنية لموظفي التلفزيون بشكل عام وموظفي العقود بشكل خاص والذين يبلغ عددهم 317 عقدا وليس 1055 كما ورد خطأ في تقرير امان، مؤكدين أنه تم بالفعل اعتماد هذه الأرقام في تقرير أمان المُحدث.

وأكد تيم أن هذا الاجتماع يأتي في إطار دور الديوان في تعزيز مكانة مؤسسات دولة فلسطين، مشددا على ضرورة حل الخلافات بالحوار المباشر الهادئ.

وأشار إلى التطور الحاصل في عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون، والدور المهم الذي يلعبه ائتلاف أمان كجهة رقابية مجتمعية مستقلة وذات مصداقية، وأهمية العلاقة التي تربط المؤسسات الحكومية بمؤسسات المجتمع المدني، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا وأوضاعنا الداخلية.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الديوان أمل فرج، ومدير عام الديوان جفال جفال، والمدير التنفيذي لإتلاف أمان مجدي أبو زيد، وعدد من المدراء العامين في هيئة الإذاعة والتلفزيون.

الأكثر قراءة اليوم

غزة : أب يحاول ذبح طفلته ويصيبها بجروح حرجة

إيران تصر على حضور كافة الفصائل الفلسطينية مؤتمر غزة لحشد تأييد لها

قناة عبرية: نتنياهو يدرس إجراء سلسلة تعديلات حكومية.. وهذا ابرزها

معاريف: الاحتلال يعتزم اقتطاع مبالغ إضافية ضخمة من المقاصة الفلسطينيّة

المقدح: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان سينقلون الى سيناء لتصبح الأرض البديلة

سورية : 3 شهداء في قصف إسرائيلي ونتنياهو يهدد

تركيا: لن نسمح بإعادة كتابة التاريخ في فلسطين

الأخبار الرئيسية

البحرين

والا: الكشف عن علاقتنا مع البحرين مسألة وقت وهذا ما قاله ملك البحرين عن العلاقة مع اسرائيل!

تل أبيب: ليس هناك من حلٍّ عسكريٍّ لمشكلة غزة والجميع يخشى من الجولة القادمة

بومبيو: مستعدون للحوار مع إيران من دون شروط مسبقة

الجهاد الإسلامي يهدد : الاحتلال الاسرائيلي سيدفع ثمن اقتحام المستوطنين للأقصى

صحيفة: ترامب مستعد للتضحية بصفقة القرن لصالح نتنياهو وبذل جهد لمساعدته في الانتخابات