تسوية سوء الفهم بين ائتلاف أمان وهيئة الإذاعة والتلفزيون

رام الله / سما /

استضاف رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية المستشار اياد تيم، اجتماعاً ضم كلا من هيئة الإذاعة والتلفزيون برئاسة المشرف العام الوزير أحمد عساف، وائتلاف أمان برئاسة رئيس مجلس الإدارة عبد القادر الحسيني، لتسوية الخلاف الذي حصل حول ما ورد في تقرير أمان حول عدد موظفي العقود في الهيئة.

وجرى نقاش هادئ وصريح لأوضاع هيئة الإذاعة والتلفزيون وللتطور الملحوظ الذي حدث فيها، والتعريج على الأوضاع القانونية والفنية لموظفي التلفزيون بشكل عام وموظفي العقود بشكل خاص والذين يبلغ عددهم 317 عقدا وليس 1055 كما ورد خطأ في تقرير امان، مؤكدين أنه تم بالفعل اعتماد هذه الأرقام في تقرير أمان المُحدث.

وأكد تيم أن هذا الاجتماع يأتي في إطار دور الديوان في تعزيز مكانة مؤسسات دولة فلسطين، مشددا على ضرورة حل الخلافات بالحوار المباشر الهادئ.

وأشار إلى التطور الحاصل في عمل هيئة الإذاعة والتلفزيون، والدور المهم الذي يلعبه ائتلاف أمان كجهة رقابية مجتمعية مستقلة وذات مصداقية، وأهمية العلاقة التي تربط المؤسسات الحكومية بمؤسسات المجتمع المدني، خاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها قضيتنا وأوضاعنا الداخلية.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الديوان أمل فرج، ومدير عام الديوان جفال جفال، والمدير التنفيذي لإتلاف أمان مجدي أبو زيد، وعدد من المدراء العامين في هيئة الإذاعة والتلفزيون.