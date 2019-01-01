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نتنياهو يعترف: أمرت بـ "عملية حازمة" في سوريا

الأحد 02 يونيو 2019 06:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يعترف: أمرت بـ "عملية حازمة" في سوريا


القدس المحتلة / سما /

أقر رئيس الوزراء وزير الجيش الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل هي من نفذت الغارات، التي استهدفت مواقع في سورية خلال الساعات الماضية.

وكتب على حسابه في موقعي فيس بوك وتوتير: "أجريت أمس مشاورات أمنية في أعقاب إطلاق القذائف من سوريا على الجولان، وأوعزت لجيش الدفاع الإسرائيلي بالقيام بعملية حازمة".

وحذر من أنه سيتم الرد "بقوة كبيرة على أي عدوان يشن ضدنا".

ومن جهته، أكد الجيش الإسرائيلي، أنه تم استهداف عدد من الأهداف العسكرية في سوريا "رداً على إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه جبل الشيخ، شمال هضبة الجولان، مساء السبت".

وأعلنت الحكومة السورية، مقتل ثلاثة جنود سوريين، وإصابة سبعة آخرين في القصف الإسرائيلي على دمشق والقنيطرة. كما أعلنت أنها تصدت لبعض الصواريخ المعادية.

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