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الاحتلال يغلق مداخل البلدة القديمة من القدس وعدة شوارع في محيطها

الأحد 02 يونيو 2019 05:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق مداخل البلدة القديمة من القدس وعدة شوارع في محيطها


القدس المحتلة / سما /

 أغلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأحد، جميع المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة من القدس المحتلة، إضافة إلى عدة شوارع في محيطها، بذريعة تأمين مسيرة للمستوطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال التي انتشرت بالمئات في محيط البلدة القديمة، أجبرت التجار الفلسطينيين على اغلاق محالهم التجارية، كما اجبرت التجار في شارعي صلاح الدين والمصرارة القريبين من البلدة القديمة من إغلاق محالهم التجارية.

وكان نحو 1200 مستوطن يرافقهم 400 شرطي قد اقتحموا المسجد الأقصى بعد الاعتداء على المصلين واغلاق المصلى المرواني والمصلى القبلي بالمسجد الأقصى بالسلاسل الحديدة والقاء قنابل الصوت والغاز صوب المعتكفين داخلهما.

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