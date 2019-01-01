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الأمن الوقائي يضبط معملا لتزوير الدخان والمعسل في يعبد

الأحد 02 يونيو 2019 05:35 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

 أعلن جهاز الامن الوقائي، اليوم الأحد، عن ضبط معمل لتزوير الدخان والمعسل في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وقال الجهاز في بيان صحفي: إنه في إطار المتابعة الحثيثة والمستمرة لمحاربة ظاهرة تزوير الدخان والمعسل وإثر ورود معلومات استخبارية حول عدة اماكن بممارسة التزوير والتهريب، تم مداهمة عدة أهداف في هذا الإطار في  يعبد وجنين وبتنسيق كامل مع النيابة العامة، تم ضبط كمية من الدخان في علب مزورة، وكمية كبيرة من العلب المعدة للتعبئة من العديد من الماركات وتم ضبط كمية من الفلاتر المهربة، وتم ضبط مشغل معسل وفيه ماكنة تغليف ونكهات وأكياس للتزوير وتم ضبط كمية من المعسل المزور.

وأوضح البيان أنه تم اعتقال أربعة اشخاص بقرار من النيابة على هذه الخلفية  وما زال العمل مستمرا في هذا الملف، واعترفوا على عدد من الأشخاص من نابلس، والقدس، والخليل، وقلقيلية لهم علاقة بالدخان والمعسل غير القانوني ولا يخضع لأي رقابة صحية أو قانونية.

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