الاتفاق على آلية توزيع الطرود الغذائية للأسر المحتاجة والمعوزة في جنين

جنين / سما /

التقى محافظ جنين اكرم الرجوب، اليوم الأحد، اللجنة الفنية والإشراقية الموكلة بتوزيع الطرود الغذائية المقدمة من رئيس الوزراء وبدعم من الصين.

وضمت اللجنة كل من: محافظة حنين، والمجتمع المدني، والتنمية الاجتماعية، واللجنة الشعبية لخدمات المخيم، ووزارة الأوقاف، واللجنة الشعبية لخدمات المحافظة.

وتم الاتفاق على آلية توزيع الطرود الغذائية للأسر المحتاجة والمعوزة والممنوحة من رئاسة الوزراء بدعم من جمهورية الصين الصديقة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس، وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد إشتية.

وأكد الرجوب اهتمام الرئيس بالعائلات والأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والحالات الإنسانية المعوزة، مثمنا دور رئيس الوزراء وحرصه على تعزيز صمود المواطنين ودعم ثباتهم على الأرض الفلسطينية في مواجهة الاحتلال وكافة اجراءاته التعسفية الظالمة، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وعبر عن شكره لجمهورية الصين على دعمها لأبناء شعبنا، عبر تقديم المنح والمساعدات اضافة الى المشاريع التنموية، وموقفها الداعم والمؤازر لقضيتنا العادلة.