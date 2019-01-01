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يمتد من عسقلان حتى العريش ..ضخ غاز تجريبي من إسرائيل لمصر

الأحد 02 يونيو 2019 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
يمتد من عسقلان حتى العريش ..ضخ غاز تجريبي من إسرائيل لمصر


القدس المحتلة/سما/

بدأت شركة "ديلك" الإسرائيلية بضخ تجريبي للغاز الطبيعي من حقل "تمار" في البحر المتوسط إلى مصر. وذكرت صحيفة "غلوبس" على موقعها الإلكتروني اليوم، الأحد، أن ضخ الغاز التجريبي بدأ أول من أمس، الجمعة، من خلال أنبوب تحت سطح البحر، يمتد من أشكلون (عسقلان) إلى العريش.

ويبلغ طول هذا الأنبوب قرابة 90 كيلومترا، وهو بملكية شركة EMG، التي اشترتها شركتا "ديلك للتنقيب" و"نوبل إنرجي" الأميركية بالاشتراك مع شركة "إيست غاز" المصرية، وكانت تستخدم في الماضي لضخ الغاز من مصر إلى إسرائيل. ويجري منذ أول من أمس فحص صلاحية الأنبوب وقدرته على الحفاظ على ضغط الغاز وما إذا كانت هناك تصدعات أو صدأ فيه، وسيبدأ ضخ الغاز رسميا من إسرائيل إلى مصر في 30 حزيران/يونيو الحالي.

ووفقا للصحيفة، فإنه إذا تبين عدم وجود مشاكل في ضخ الغاز التجريبي، فإنه سيبدأ ضخ الغاز بكميات صغيرة، في مطلع تموز/يوليو المقبل. وينص الاتفاق بين "ديلك" وشركائها في حقل "تمار" وبين مجموعة "دولفينوس" المصرية على تزويد فائض العرض، ولا يتوقع حدوث ذلك في الصيف، بسبب توقعات استهلاك مرتفع جدا للكهرباء في إسرائيل. وسيصبح تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر واسعا في الشتاء، عندما يبدأ استخراج الغاز بكميات تجارية من حقل "ليفْيَتان".  

ووقعت الشركات المشاركة في حقلي "تمار" و"ليفيتان"، بداية العام الماضي، على اتفاق تصدير مع "دولفينوس" المصرية، ستزود بموجبه الشركات الإسرائيلية مصر بـ3.5 مليار كوب لمدة عشر سنوات على الاقل. وقد تزداد هذه الكمية في المستقبل. وسيبلغ الحد الأقصى لهذه الصفقة 32 مليار كوب وثمنها 7.5 مليار دولار للحقل الواحد و15 مليار دولار لحقلي "تمار" و"ليفيتان".   

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