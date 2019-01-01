اردان يعلق على احداث المسجد الاقصى!

القدس المحتلة / سما /

علق وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان، مساء اليوم الاحد، على الاحداث في المسجد الاقصى.

وبحسب كان حدشوت العبرية، قال اردان: "كانت سياستي هي القيام بكل ما هو ممكن للحفاظ على "المسجد الأقصى" مفتوحًا -لليهود- بالتأكيد في يوم مهم مثل يوم "تحرير القدس" حيث نحتفل بتحرير "عاصمتنا القدس" وإعادة توحيدها.

وأضاف: رغم محاولات الترهيب قامت الشرطة بكل شيء ممكن لتأمين زيارة المستوطنين هناك، قامت القوات بالاعتقالات في هذا اليوم على أساس معلومات مخابراتية.

وتابع: في الوقت الحالي فإن الوضع هناك هادئ وآمل أن ينتهي كل من رمضان ويوم القدس بهدوء وأمان.