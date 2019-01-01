  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اردان يعلق على احداث المسجد الاقصى!

الأحد 02 يونيو 2019 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
اردان يعلق على احداث المسجد الاقصى!


القدس المحتلة / سما /

علق وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان، مساء اليوم الاحد، على الاحداث في المسجد الاقصى.

وبحسب كان حدشوت العبرية، قال اردان: "كانت سياستي هي القيام بكل ما هو ممكن للحفاظ على "المسجد الأقصى" مفتوحًا -لليهود- بالتأكيد في يوم مهم مثل يوم "تحرير القدس" حيث نحتفل بتحرير "عاصمتنا القدس" وإعادة توحيدها.

وأضاف:  رغم محاولات الترهيب قامت الشرطة بكل شيء ممكن لتأمين زيارة المستوطنين هناك، قامت القوات بالاعتقالات في هذا اليوم على أساس معلومات مخابراتية.

وتابع: في الوقت الحالي فإن الوضع هناك هادئ وآمل أن ينتهي كل من رمضان ويوم القدس بهدوء وأمان.

الأكثر قراءة اليوم

غزة : أب يحاول ذبح طفلته ويصيبها بجروح حرجة

الاحمد: إننا في معركة مفتوحة ويوجه رسالة لحماس بشأن المصالحة وصفقة القرن

إيران تصر على حضور كافة الفصائل الفلسطينية مؤتمر غزة لحشد تأييد لها

قناة عبرية: نتنياهو يدرس إجراء سلسلة تعديلات حكومية.. وهذا ابرزها

معاريف: الاحتلال يعتزم اقتطاع مبالغ إضافية ضخمة من المقاصة الفلسطينيّة

سورية : 3 شهداء في قصف إسرائيلي ونتنياهو يهدد

المقدح: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان سينقلون الى سيناء لتصبح الأرض البديلة

الأخبار الرئيسية

تل أبيب: ليس هناك من حلٍّ عسكريٍّ لمشكلة غزة والجميع يخشى من الجولة القادمة

بومبيو: مستعدون للحوار مع إيران من دون شروط مسبقة

الجهاد الإسلامي يهدد : الاحتلال الاسرائيلي سيدفع ثمن اقتحام المستوطنين للأقصى

صحيفة: ترامب مستعد للتضحية بصفقة القرن لصالح نتنياهو وبذل جهد لمساعدته في الانتخابات

508833M

جرحى واعتقالات في صفوف المصلين باقتحام المستوطنين للأقصى