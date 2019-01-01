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بيروت: حان الوقت لإنهاء اتفاقية أوسلو وإفشال ورشة البحرين

الأحد 02 يونيو 2019 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت: حان الوقت لإنهاء اتفاقية أوسلو وإفشال ورشة البحرين


بيروت /سما/

كد البيان الختامي للمؤتمر الذي نظمته القوى السياسية والحزبية والنقابية وقوى المقاومة العربية والاسلامية، في العاصمة اللبنانية بيروت والمناهض لورشة البحرين تحت عنوان "متّحدون ضد صفقة القرن" اليوم الأحد، عن دعم المقاومة بأشكالها كافة بما فيها المقاومة المسلحة.

المنسق العام للمؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني تلا "ميثاق الأمة ضد صفقة القرن"،  تضمن إجماعاً فلسطينياً ضد هذه الصفقة، وفرصة تاريخية نادرة للتصدي للخطر الداهم.

الميثاق أشار إلى أنه حان الوقت لإنهاء اتفاقية أوسلو، والعمل على إفشال ورشة البحرين من خلال مجموعة من الفعاليات.

ودعا الأمناء العامون للمؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي  – الإسلامي، والمؤتمر العام للأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية إلى هذا"اللقاء السياسي الشعبي للتداول في سبل مواجهة "صفقة القرن" وتداعياتها.

وافتتح المؤتمر بكلمة لعباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الذي اعتبر أن ما يجري اليوم هو تجديد لاتفاق سايكس بيكو و"صفقة القرن" ولا يخص فلسطين فقط بل أن التقسيم سيشمل كل المنطقة.

وأكد زكي أن الشعب الفلسطيني هو من سيصوّب الأوضاع، وأطفال فلسطين أقوى من كل الدبابات والجنرالات.

وأشار إلى أنه إذا بقيت فلسطين محتلة فلن يكون هناك أمن أو أمان في أي بلد عربي "ولسنا كلنا خرافاً لدى أميركا".

ودعا إلى "إصدار ميثاق يحدد مسارنا وخطتنا في مواجهة المؤامرة الكبرى الممثلة بصفقة القرن".

ثم كانت كلمة لمسؤول العلاقات العربية في حزب الله الشيخ حسن عز الدين الذي قال في لقائنا اليوم يجب أن نفتح صفحة جديدة ترتكز على ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة" في المنطقة كلها.

وأضاف أنه بدأت تتشكل موازين ردع لأميركا وحلف الرجعية العربية في المنطقة، مثمّناً الموقف الفلسطيني الرافض لمؤتمر البحرين الذي أسقط ورقة التوت عن بعض الأنظمة الخليجية.

بدوره، قال منسق عام المؤتمر القومي الإسلامي خالد السفياني "نريد أن تكون صفقة القرن فرصة للوحدة الفلسطينيين للتصدي لها".

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في كلمته "نحن بحاجة للوقوف جميعاً وإعلان دعمنا للمقاومة في ظل حملات التشويه".

و أكد "سائرون في طريق المقاومة ولن نتراجع أبداً".

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