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الأردن يوجه مذكرة احتجاج لإسرائيل تطالبها بوقف انتهاكاتها للأماكن المقدسة

الأحد 02 يونيو 2019 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يوجه مذكرة احتجاج لإسرائيل تطالبها بوقف انتهاكاتها للأماكن المقدسة


عمان /سما/

 وجهت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، مذكرة احتجاج دبلوماسية للحكومة الإسرائيلية عبر القنوات الدبلوماسية، تؤكد رفض الأردن للممارسات الإسرائيلية وانتهاكاتها لحرمة الأماكن المقدسة، وتطالبها بوقفها بشكل فوري وتحذر من تبعاتها.

وأدانت الخارجية الأردنية، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية السافرة ضد المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف من خلال اقتحامات المتطرفين الاستفزازية بحماية الشرطة الإسرائيلية والاعتداء على المصلين وكوادر الأوقاف.

وحذرت من التبعات الخطيرة للممارسات الإسرائيلية الاستفزازية التصعيدية المدانة والمرفوضة والتي ستجر المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف ستهدد أمن المنطقة برمتها.

وشدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة على ضرورة إلزام إسرائيل، كقوة قائمة بالاحتلال، باحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي وتنفيذها، ووقف إجراءاتها الاستفزازية واعتداءاتها على الحرم الشريف واحترام مشاعر المسلمين في هذا المكان المقدس، خصوصاً في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك. وطالب المجتمع الدولي بالتحرك وتحمّل مسؤولياته بهذا الشأن.

كما طالبت الوزارة، السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لجميع هذه الاستفزازات العبثية والتصرفات غير المسؤولة والمرفوضة والمدانة في المسجد الأقصى المبارك، وحمّلتها كامل المسؤولية عن سلامة المسجد والتداعيات الخطيرة لهذه التصرفات.

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