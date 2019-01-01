بمشاركة طبيب فلسطيني: تشريح جثمان الشهيد عمر يونس غدا

رام الله / سما /

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، اليوم الأحد، إن عملية تشريح جثمان الأسير الشهيد عمر يونس، ستتم صباح غد الاثنين في معهد الطب العدلي "ابو كبير"، بحضوره وبمشاركة الطبيب الفلسطيني ريان العلي.

يشار الى أن الشهيد الاسير عمر يونس يبلغ من عمره (20 عاما)، من بلدة سنيريا جنوب شرق قلقيلية، كان قد أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز زعترة، في العشرين من نيسان/ ابريل الماضي، وجرى نقله إلى مستشفى "بيلنسون" داخل اراضي عام 1948، وبقي هناك لسبعة ايام تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير قبل أن يرتقي شهيدا متأثرا بإصابته الخطيرة.