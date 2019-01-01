ابو هولي يختتم بطولة شهداء المغازي الرمضانية لكرة القدم في مخيم المغازي

غزة / سما/

نظمت اللجنة الوطنية العليا لأحياء ذكرى النكبة بالتنسيق مع اللجنة الشعبية في مخيم المغازي وحركة فتح "اقليم الوسطى" مهرجان اختتام بطولة شهداء المغازي الرمضانية الخامسة لكرة القدم على ارض نادي خدمات المغازي بالمحافظة الوسطى تحت شعار "لا لصفقة القرن" بحضور رؤساء واعضاء اللجان الشعبية في المخيمات وقيادة حركة فتح باقليم محافظة الوسطى وخنساء فلسطين "ام جمعة أبو محيسن" ولفيف من الوجهاء والمخاتير والقوى الوطنية وممثلي عن الاندية الرياضية والحركة الكشفية وحشد كبير من جماهير شعبنا الفلسطيني .

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي على ان القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكل مكوناته وشرائحه وفصائله الوطنية والاسلامية يرفضون صفقة القرن الامريكية ولكل المشاريع المشبوهة والحلول المجتزئة التي توقع الظلم التاريخي على الشعب الفلسطيني .

واضاف خلال كلمته القاها امام الجماهير المحتشدة ان الشعب الفلسطيني قال بصوت واحد وموحد خلف الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لا لصفقة القرن وان القدس واللاجئين ليست للبيع او المساومة"

وشدد على ان الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين وهو يواجه اشرس حملة عدائية تقودها الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد الحقوق والثوابت قال كلمة "الفصل" المدرجة بالصمود والكبرياء والثبات برفض الصفقة الامريكية ليقطع الطريق امام تمريرها ويحمي الحقوق والثوابت وليؤكد للعالم على ان القدس وعودة اللاجئين والحقوق الفلسطينية برمتها لا تقايض بالمال والمساعدات الانسانية .

واكد على ان المعركة السياسية التي تخوضها القيادة الفلسطينية مستمرة لاسترداد الحقوق الفلسطينية غير القبالة للتصرف حق شعبنا الفلسطيني في العودة وتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس لافتا الى ان الشعب الفلسطيني لن يقف مكتوف اليدين امام المشاريع التصفوية التي تستهدف حقوقه ومشروعه التحرري ويمتلك من الأوراق لحمايتها .

وجدد د. ابو هولي في كلمته على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لمؤتمر المنامة ومخرجاته .

واضاف سنوصل رسالتنا للعالم وللمجتمع الدولي من خلال فعالياتنا الوطنية سواء عبر المباريات الرياضية او الامسيات الثقافية او المسيرات والمهرجانات الجماهيرية والندوات السياسية بأننا متمسكون بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية ومتمسكون بحقنا العادل في العودة الى ديارنا التي هجرنا منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194 .

وشكر د. ابو هولي حركة فتح اقليم الوسطى واللجنة الشعبية بمخيم المغازي واللجنة المشرفة والمنظمة لهذا المهرجان والفرق الرياضية والكشفية ولجماهير شعبنا التي ناصرت وانتصرت لقضيتها الوطنية واكدت على وفائها ودعمها للرئيس محمود عباس مثمنا في الوقت ذاته دور نادي خدمات المغازي الذي أثبت على مدار التاريخ انه لا ينسى أبطاله وصرح رياضي ووطني مميز .

وحيا د. ابو هولي صمود ام الشهداء "ام جمعة أبو محيسن" التي قدمت اربعة من ابنائها شهداء التي اصرت على مشاركتها لهذا المهرجان الوطني مؤكدا على ان القيادة الفلسطينية لن تنسى شهدائها وستبقى في سلم اولوياتها في الدفاع عن قضاياهم وحقوقهم وان مخصصاتهم المالية لن تمس ولن تتوقف بالرغم من القرصنة الاسرائيلية لمخصصاتهم من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وبعد نهاية المباريات قام د. ابو هولي بتكريم اللجنة الرياضية والفرق الرياضية والكشفية التي شاركت في البطولة وتوزيع جوائز البطولة على الفرق الرياضية الفائزة كما كرم د. ابو هولي خنساء فلسطين "ام جمعة أبو محيسن" تقديرا لتضحياتها .