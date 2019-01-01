  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بومبيو: مستعدون للحوار مع إيران من دون شروط مسبقة

الأحد 02 يونيو 2019 04:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو: مستعدون للحوار مع إيران من دون شروط مسبقة


جنيف /وكالات/

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأحد من سويسرا عن استعداد بلاده للحوار مع إيران حول التوترات الأخيرة بين البلدين من دون شرط ".

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويسري إغنازيو كاسيس "نحن مستعدون للحوار من دون شروط مسبقة والجلوس معهم على طاولة المفاوضات".

من جهته، قال وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس جهته إن بلاده تعمل على الوساطة بين واشنطن وطهران. 

في المقابل،،  كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أكد أمس أن "بلاده أهل للمنطق والتفاوض مع من يحترم المفاوضات، وليس مع جهات لا تعرف إلّا منطق الأوامر".

روحاني شدد على أن طهران ستخرج منتصرة من الظروف الصعبة التي تمر بها، وستحطم أوهام أعدائها بفضل صمود شعبها ودعمه لحكومة بلاده.

وفي سياق موازٍ، قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني اللواء رحيم صفوي في وقت سابق من اليوم إن "جميع سفن القوات الأجنبية في الخليج في مرمى صواريخ إيران، وأكّد أن الرئيس الأميركي يدرك أنه سيخرج خاسراً من أي حرب سيشنها على إيران.

الأكثر قراءة اليوم

الرياض: الإعلان عن موعد تحرى هلال عيد الفطر

غزة : أب يحاول ذبح طفلته ويصيبها بجروح حرجة

الاحمد: إننا في معركة مفتوحة ويوجه رسالة لحماس بشأن المصالحة وصفقة القرن

إيران تصر على حضور كافة الفصائل الفلسطينية مؤتمر غزة لحشد تأييد لها

قناة عبرية: نتنياهو يدرس إجراء سلسلة تعديلات حكومية.. وهذا ابرزها

"يديعوت": المجتمع الإسرائيلي سينهار من تلقاء نفسه

معاريف: الاحتلال يعتزم اقتطاع مبالغ إضافية ضخمة من المقاصة الفلسطينيّة

الأخبار الرئيسية

تل أبيب: ليس هناك من حلٍّ عسكريٍّ لمشكلة غزة والجميع يخشى من الجولة القادمة

الجهاد الإسلامي يهدد : الاحتلال الاسرائيلي سيدفع ثمن اقتحام المستوطنين للأقصى

صحيفة: ترامب مستعد للتضحية بصفقة القرن لصالح نتنياهو وبذل جهد لمساعدته في الانتخابات

508833M

جرحى واعتقالات في صفوف المصلين باقتحام المستوطنين للأقصى

20190601091743

سورية : 3 شهداء في قصف إسرائيلي ونتنياهو يهدد