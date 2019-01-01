بومبيو: مستعدون للحوار مع إيران من دون شروط مسبقة

جنيف /وكالات/

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأحد من سويسرا عن استعداد بلاده للحوار مع إيران حول التوترات الأخيرة بين البلدين من دون شرط ".

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويسري إغنازيو كاسيس "نحن مستعدون للحوار من دون شروط مسبقة والجلوس معهم على طاولة المفاوضات".

من جهته، قال وزير الخارجية السويسري إغنازيو كاسيس جهته إن بلاده تعمل على الوساطة بين واشنطن وطهران.

في المقابل،، كان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أكد أمس أن "بلاده أهل للمنطق والتفاوض مع من يحترم المفاوضات، وليس مع جهات لا تعرف إلّا منطق الأوامر".

روحاني شدد على أن طهران ستخرج منتصرة من الظروف الصعبة التي تمر بها، وستحطم أوهام أعدائها بفضل صمود شعبها ودعمه لحكومة بلاده.

وفي سياق موازٍ، قال المستشار العسكري للمرشد الإيراني اللواء رحيم صفوي في وقت سابق من اليوم إن "جميع سفن القوات الأجنبية في الخليج في مرمى صواريخ إيران، وأكّد أن الرئيس الأميركي يدرك أنه سيخرج خاسراً من أي حرب سيشنها على إيران.