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داعية إماراتي شكك في صحيح البخاري يقاضي منتقديه في "تويتر"

الأحد 02 يونيو 2019 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
داعية إماراتي شكك في صحيح البخاري يقاضي منتقديه في "تويتر"


ابو ظبي / وكالات/

لجأ خطيب جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وسيم يوسف، إلى القضاء لملاحقة من هاجموه عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وأكد الداعية في تغريدة نشرها أمس السبت أن 163 حسابا في "تويتر" سيجري إحالتها إلى النيابة العامة في أبوظبي بعد إجازة عيد الفطر، مشيرا إلى أن العمل انتهى على جمع التغريدات الصادرة عن تلك الحسابات.

وقال: "صبرت كثيرا لكنهم تمادوا للأسف، مارسوا أشد أنواع التنمر وسوء الأدب والشتائم، لهذا أقسم بالله لن أتنازل عن حقي.. والقضاء بيننا".

وفي وقت لاحق من يوم أمس السبت، نشر يوسف تغريدة أخرى قال فيها إن 28 شخصا من هؤلاء قد أغلقوا حساباتهم، وأضاف: "لتعلموا أن القضية هي سوء أخلاق وقذف وسب وعنصرية، وهم بقرارة أنفسهم يعلمون بفعلهم المخالف للقانون".

وتابع أن خروج بعض المحامين للتبرع عنهم ليس سوى حب للظهور، مضيفا: "المحامي لن ينفعك أمام السب والطعن الصريح.. فالقضاء سيفصل بيننا".

وأثار يوسف منذ شهر جدلا واسعا وتعرض لهجوم شرس في مواقع التواصل الاجتماعي لقوله إن بعض الأحاديث النبوية في "صحيح البخاري" مشكوك فيها ولا تتوافق مع القرآن الكريم، واستمرت الحملة ضده حتى فتواه بصحة صيام من لم يصل في رمضان.

المصدر: سي إن إن + وكالات

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