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شاهد ..لقطة رائعة تعبر عن أخلاق صلاح الراقية

الأحد 02 يونيو 2019 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد ..لقطة رائعة تعبر عن أخلاق صلاح الراقية


مدريد/ وكالات/

لم يكتف النجم المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، أمس، بخطف الأضواء خلال مجريات المباراة فحسب، بل واصل لفت الانتباه بعد نهاية لقاء فريقه ليفربول الإنجليزي ومواطنه توتنهام.

وأدلى صلاح، بعد نهاية المباراة بفوز فريقه 2-0 وتتويجه باللقب الأوروبي، بتصريح لمراسل شبكة "بي إن سبورتس الرياضية القطرية"، زياد منصور، وعقب المقابلة سأله صلاح عن الدولي المصري المعتزل محمد أبو تريكة، الذي يعمل حاليا محللا مع الشبكة القطرية قائلا: "أبو تريكة فين"!

وأشار مراسل "بي إن سبورتس"، إلى المكان الذي يتواجد فيه أبو تريكة، الذي يعتبره صلاح قدوته ومثله الأعلى.

وما هي إلا لحظات، حتى نشر أبو تريكة صورا تجمعه بصلاح، ولقيت ردود أفعال كثيرة، حيث أشاد أغلب المعلقين والمتفاعلين مع الصور، بأخلاق صلاح الراقية.

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