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محافظ طولكرم يعلن توزيع طرود غذائية للأسر الفقيرة بدعم من الصين

الأحد 02 يونيو 2019 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر عن توزيع طرود غذائية للأسر الفقيرة والمعوزة بدعم من جمهورية الصين الصديقة، وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس والمقدمة من رئاسة الوزراء، وبمتابعة مباشرة من رئيس الوزراء محمد اشتية.

وأكد المحافظ أبو بكر الاهتمام الدائم من الرئيس محمود عباس بالعائلات والأسر الفقيرة وذوي الإعاقة والحالات الإنسانية وكل من يحتاج الإسناد والدعم والمؤازرة من أبناء شعبنا.

وأثنى على دور رئيس الوزراء محمد اشتية من خلال الجهود المبذولة لتقديم هذه الطرود، بدعم من الصين، وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز صمود المواطنين ودعم ثباتهم على الأرض في مواجهة الاحتلال وعدوانه المستمر على أبناء شعبنا، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية.

وعبر عن الشكر والتقدير لجمهورية الصين على دعمها لشعبنا الفلسطيني وقيادتنا، سواء من خلال هذه المنحة وغيرها من المشاريع والمنح، والموقف السياسي الداعم والمؤازر لقضيتنا، مشيرا إلى أنه تم توزيع الطرود للعائلات المستورة من خلال الشراكة والتعاون مع عدد من المؤسسات ذات العلاقة على مستوى المحافظة.

#محافظ طولكرم

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