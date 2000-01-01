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البدء بإنشاء كلية حكومية مهنية في الخليل

الأحد 02 يونيو 2019 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، بالمرحلة الأولى من مشروع إنشاء كلية حكومية مهنية متخصصة في محافظة الخليل.

وقالت الوزارة، إن الكلية ستقام على قطعة أرض مقدمة من بلدية الخليل مساحتها 4800 متر مربع، وإنه سيتم تشييد مبانٍ عبارة عن مشاغل مهنية ومرافق تربوية وإدارية وغيرها، بمساحة 2000 متر مربع.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود أبو مويس مع المتبرع بتكاليف إنشاء وتجهيز مباني الكلية أبناء المرحوم عبد الحفيظ سعد الحداد، بحضور مدير عام التعليم المهني والتقني وسام نخلة، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة معمر اشتيوي.

وأوضح أبو مويس، حسب بيان للوزارة، أن الكلية ستعمل على سد احتياجات السوق في بعض المهن المتخصصة، وقال إن الكلية "ستخضع للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة".

وأضاف: ان الكلية ستمنح شهادة الدبلوم المهني المتخصص، للطلبة الذين سيلتحقون بها. وشكر أبناء المرحوم الحداد على تبرعهم السخي.

#كلية حكومية

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