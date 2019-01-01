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محكمة بئر السبع ترفض لائحة اتهام ضد فلسطيني ينتمي لحماس

الأحد 02 يونيو 2019 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة بئر السبع ترفض لائحة اتهام ضد فلسطيني ينتمي لحماس


القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، ماء اليوم، أن محكمة بئر السبع المركزية رفضت لائحة الإتهام التي قدمتها النيابة العامة فرع الجنوب، ضد الطالب البدوي، ثائر جودة، من سكان بئر السبع. 

ووقالت الصحيفة العبرية، إن النيابة العامة اتهمت "جودة" بالإنتماء لحركة حماس، وتقديم المساعدات المالية للطلاب، عندما كان عضوا بمجلس طلاب الجامعة، خلال فترة دراسته للطب، بأحد جامعات الأردن.

وبحسب الصحيفة العبرية، قضى الطالب الفلسطيني مدة شهرين في السجن، وحكمت عليه المحكمة "بالأشغال العامة لمدة 120 ساعة فقط".

#ثائر جودة #حماس #اتهام #السبع

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