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"أبل" تصمم هواتف "آيفون" بمزايا "طي" مبتكرة

الأحد 02 يونيو 2019 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أبل" تصمم هواتف "آيفون" بمزايا "طي" مبتكرة


وكالات / سما /

ذكرت تقارير تقنية أن شركة "أبل" تستعد لتطوير هواتف قابلة للطي، في مسعى إلى منافسة كل من "سامسونغ" و"هواوي" اللتين كانتا سباقتين إلى الجهاز.

وقدمت الشركة الأميركية براءة اختراع بشأن هاتف ذي شاشة مزدوجة وقابلة للطي، على نحو مرن، بخلاف الأجهزة التي يمكن طيها، مثل الكتاب فقط.

وتوضح براءة الاختراع، أن الهاتف يمكن ثنيه على نفسه، بشكل كامل على هيئة G، أو طيه داخليا.

وبفضل التصميم الجديد، سيكون بوسع المستخدمين، أن يجعلوا هواتفهم الذكية شبيهة بأجهزة "الآيباد" حتى يستفيدوا من شاشة تنحني بدرجات كبيرة، وتنثني على نفسها بشكل كامل.

وأودعت "أبل" براءة الاختراع، خلال العام الماضي، وتوضح الوثيقة، كافة الطرق التي يمكن بها طي الجهاز، فضلا عن عدد من الميزات الأخرى.

وأوردت المصادر، أن هذه التصميمات الثورية قد لا تقتصر فقط على هواتف آيفون، بل ستشمل كافة أجهزة أبل الذكية، مثل آيباد وماكبوك، كما قد تطرح نسخا لساعات أبل الذكية.

#أبل #آيفون

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