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صدمة لعشاق "بلاكبيري".. خدمة "بي بي إم" لفظت أنفاسها الأخيرة

الأحد 02 يونيو 2019 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدمة لعشاق "بلاكبيري".. خدمة "بي بي إم" لفظت أنفاسها الأخيرة


وكالات / سما /

كان الجمعة آخر يوم لاستخدام خدمة الرسائل المجانية "بي بي إم"، الخاصة بهواتف "بلاكبيري"، على كافة أنظمة التشغيل.

ويعد برنامج التراسل الفوري بي بي إم BBM، أول برامج التراسل الفوري عبر الهواتف، وكان حصرا لهواتف "بلاكبيري" قبل أن يتاح على الهواتف الأخرى.

ولم يصمد البرنامج الذي انطلق عام 2005 كثيرا، أمام التوسع الهائل والتطور الكبير في برامج المحادثات، التي أتاحتها الهواتف الذكية.

وبررت شركة "بلاكبيري" قرارها إنهاء التطبيق بضعف الإقبال عليه وتوجه المستخدمين إلى برامج أخرى للدردشة، خاصة مع التطور الكبير في تطبيقات "واتساب" و"فسيبوك ماسنجر" وغيرهما من البرامج.

#بلاكبيري

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